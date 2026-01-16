Bild
Diplomatie

Münchner Sicherheitskonferenz lädt Iran wieder aus

Anders als in den Vorjahren hatten iranische Regierungsvertreter diesmal eine Einladung zur Münchner Sicherheitskonferenz bekommen. Das war aber vor dem gewaltsamen Vorgehen gegen die Protestbewegung.

Er wollte anders mit dem Iran umgehen als sein Vorgänger. Jetzt hat MSC-Leiter Wolfgang Ischinger es sich anders überlegt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Er wollte anders mit dem Iran umgehen als sein Vorgänger. Jetzt hat MSC-Leiter Wolfgang Ischinger es sich anders überlegt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Nach dem gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ihre Einladung an iranische Regierungsvertreter zurückgezogen. «Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen. Angesichts der aktuellen Vorgänge wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten», sagte ein MSC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuvor hatte das Auswärtige Amt von einer Einladung abgeraten. «Wir halten eine Teilnahme angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten (...) für unangebracht», sagte ein Sprecher in einer Pressekonferenz.

Ausgelöst wurden die Proteste unter anderem von einer dramatischen Wirtschaftskrise, einer sehr hohen Inflationsrate und großer Unzufriedenheit mit der Führung in Teheran. Irans Sicherheitsapparat hat die Proteste brutal niedergeschlagen, es gibt Berichte über Tausende Tote.

In den vergangenen Jahren gab es keine Einladung

Das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik findet vom 13. bis 15. Februar im Hotel Bayerischer Hof statt. In den vergangenen drei Jahren war der Iran unter dem bisherigen Konferenzleiter Christoph Heusgen nicht eingeladen. Der jetzige Leiter Wolfgang Ischinger hatte sich zunächst anders entschieden, bevor er die Einladung wieder zurückzog. Die MSC sehe derzeit «die Voraussetzungen für einen gelingenden Dialog nicht gegeben», hieß es aus Konferenzkreisen. 

Zur Frage, ob iranische Oppositionelle teilnehmen, die im Exil leben, äußerte sich die Sicherheitskonferenz noch nicht. Im vergangenen Jahr hatte der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, teilgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AfD darf nach Ausschluss wieder zur Sicherheitskonferenz
Sicherheitspolitik

AfD darf nach Ausschluss wieder zur Sicherheitskonferenz

Zwei Jahre war die AfD von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossen. Nach dem Wechsel an der Spitze der Konferenz gibt es auch einen Kurswechsel in dieser Frage.

28.12.2025

USA verbieten iranischer Delegation Luxus-Shopping
UN-Generalversammlung

USA verbieten iranischer Delegation Luxus-Shopping

In der Vergangenheit hatten Großeinkäufe iranischer Regierungsvertreter zu Schlagzeilen geführt. Die USA setzten Irans Delegation für ihren Besuch bei den UN nun Grenzen.

23.09.2025

AfD und BSW bei Sicherheitskonferenz unerwünscht
MSC 2025

AfD und BSW bei Sicherheitskonferenz unerwünscht

Eine Woche vor der Bundestagswahl werden bei der Münchner Sicherheitskonferenz mehrere Kanzler- und Spitzenkandidaten erwartet. Zwei Parteien müssen aber draußen bleiben. Sie reagieren scharf.

03.02.2025

Offiziell: Stoltenberg löst Heusgen als MSC-Chef ab
Münchner Sicherheitskonferenz

Offiziell: Stoltenberg löst Heusgen als MSC-Chef ab

Vom Dauergast zum Chef: Der bisherige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird neuer Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Für seinen Vorgänger ist nach nur drei Jahren Schluss.

08.10.2024

Tausende demonstrieren bei Münchner Sicherheitskonferenz
Friedensbewegung

Tausende demonstrieren bei Münchner Sicherheitskonferenz

Tausende Menschen gehen in München auf die Straße - sie haben unterschiedliche Motive und Ziele. Die Themen reichen von Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien bis zum Krieg in der Ukraine.

17.02.2024