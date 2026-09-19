Ukraine-Krieg

Mutter und Kinder bei Angriff im Kiewer Umland getötet

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und das umliegende Gebiet werden regelmäßig von russischen Drohnen und Raketen angegriffen. Bei einer weiteren Attacke kommt es zu einer Tragödie.

Auch das Kiewer Umland wird regelmäßig mit russischen Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. (Archivbild) Foto: -/Ukrainian Emergency Service via AP/dpa
Auch das Kiewer Umland wird regelmäßig mit russischen Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Infolge eines russischen Angriffs sind im Umland der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, teilte Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram mit. Die «schreckliche Tragödie» habe sich im Landkreis Fastiw südwestlich von Kiew ereignet. Demnach wurden mehrere Wohnhäuser und ein Auto beschädigt. Ein Brand sei gelöscht worden. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

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