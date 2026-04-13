Richtungsentscheid in Ungarn

Nach Ungarn-Wahl: Wird es in der EU jetzt wieder einfacher?

Über Jahre hinweg hat Viktor Orban in der Staatengemeinschaft vieles blockiert. Wird der Erdrutschsieg seines Kontrahenten Magyar nun etwas ändern? In Brüssel besteht Hoffnung auf Bewegung.

In Brüssel und in den meisten anderen EU-Hauptstädten hofften die Menschen auf einen Wahlsieg des Herausforderers von Regierungschef Viktor Orban. Foto: Darko Bandic/AP/dpa
In Brüssel und in den meisten anderen EU-Hauptstädten hofften die Menschen auf einen Wahlsieg des Herausforderers von Regierungschef Viktor Orban.

Brüssel (dpa) - Nach dem Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar bei der Schicksalswahl in Ungarn wird in Brüssel aufgeatmet. «Ungarn hat Europa gewählt», schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X. «Ein Land findet zurück auf seinen europäischen Weg.» Die Union werde stärker. Von der Leyen gratulierte am Abend Wahlsieger Magyar, sie vereinbarten eine enge Zusammenarbeit.

Auch EU-Ratspräsident António Costa schrieb, er freue sich darauf, eng mit Magyar zusammenzuarbeiten – um Europa stärker und wohlhabender zu machen. «Ungarns Platz ist im Herzen Europas», bekräftigte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. 

Kann Ukraine-Finanzhilfepaket auf den Weg gebracht werden?

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Urnengang in Ungarn war auch für die EU und ihre Handlungsfähigkeit eine Art Schicksalswahl. In Brüssel und in den meisten anderen EU-Hauptstädten wurde auf einen Wahlsieg des Herausforderers von Regierungschef Viktor Orban gehofft. Denn seit Jahren torpedieren Orban und seine Regierung etwa die EU-Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine und verkaufen dies als «Friedenspolitik».

Derzeit liegt so wegen einer Blockade Orbans ein milliardenschweres EU-Finanzhilfepaket auf Eis – und das, obwohl der Rechtspopulist diesem im Dezember eigentlich schon zugestimmt hatte und Ungarn sich nicht einmal an den Finanzierungskosten beteiligen muss. Ebenfalls von Orban blockiert werden neue EU-Russland-Sanktionen und Fortschritte bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Weitreichende Pläne für mehr Unterstützung für die Ukraine – sowie andere außenpolitische Entscheidungen – erfordern in der EU Einstimmigkeit aller 27 Mitgliedsstaaten.

Zwar hat sich auch Peter Magyar bislang nicht als besonders entschiedener Unterstützer der Ukraine positioniert – er gilt aber als klar prowestlich und deutlich weniger russlandnah als Orban.

Peter Magyar gilt als klar prowestlich und deutlich weniger russlandnah als Orban. Foto: Denes Erdos/AP/dpa
Peter Magyar gilt als klar prowestlich und deutlich weniger russlandnah als Orban.

Wieder mehr Beachtung von EU-Standards und Grundwerten?

Zweite große Hoffnung in Brüssel ist, dass Magyar Ungarn auch beim Thema Rechtsstaatlichkeit wieder auf EU-Kurs bringen könnte. Die Defizite in diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren als so schwerwiegend angesehen, dass für Ungarn vorgesehene EU-Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe eingefroren wurden. Konkret werden Mängel bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Korruptionsbekämpfung, Interessenkonflikte sowie eine politisch beeinflussbare Staatsanwaltschaft angeprangert. 

Auch ein in Brüssel beantragter Verteidigungskredit Budapests aus dem sogenannten Safe-Programm ist bislang nicht freigegeben. Mit dem Programm vergibt die EU-Kommission durch den EU-Haushalt abgesicherte EU-Anleihen für die Beschaffung von Rüstungsgütern.

Magyars Tisza-Partei hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Ministerpräsident Viktor Orban hatte seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden.

Nennt Wahlerfolg Magyars einen klaren Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa: EVP-Chef Manfred Weber. (Archivbild) Foto: Kathrin Lauer/dpa
Nennt Wahlerfolg Magyars einen klaren Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa: EVP-Chef Manfred Weber. (Archivbild)

Der Chef des christdemokratischen Parteienbündnisses EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber, nannte den Wahlerfolg Magyars einen klaren Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa. Der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund sagte, der sich abzeichnende Wahlerfolg Magyars sei das Ende von Orbans «korruptem Mafiastaat». Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb auf der Plattform X ganz einfach: «Willkommen zurück in Europa, Ungarn.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Magyars Traumsieg in Ungarn verändert Gleichungen in Europa
Wahl

Magyars Traumsieg in Ungarn verändert Gleichungen in Europa

Nach 16 Jahren Orban-Macht kann der Oppositionsführer mit einer Zweidrittelmehrheit regieren. Euphorie in Budapest, frische Hoffnung für Europa – doch die Erwartungen an den Neuen sind riesig.

vor 1 Stunde

Ungarn: Magyars Partei bekommt Zweidrittelmehrheit
Erdrutschsieg für Opposition

Ungarn: Magyars Partei bekommt Zweidrittelmehrheit

Machtwechsel in Ungarn: Mit der Zweidrittelmehrheit kann Peter Magyar nicht nur Gesetze, sondern auch die Verfassung ändern. Was das für Orban, die EU und die Ukraine bedeutet.

13.04.2026

Ungarns Schicksalswahl: Orban muss um seine Macht zittern
Richtungsentscheid

Ungarns Schicksalswahl: Orban muss um seine Macht zittern

16 Jahre lang hat der Rechtspopulist nahezu unangefochten im Donauland geherrscht. Jetzt droht ihm durch einen ehemaligen Gefolgsmann die Abwahl. Geht in Ungarn die Ära Orban nun zu Ende?

12.04.2026

Orban warnt vor Krieg – Magyar verspricht Neuanfang
Vor Schicksalswahl

Orban warnt vor Krieg – Magyar verspricht Neuanfang

«Die Theiß schwillt an!»: Magyars Anhänger fordern einen Wandel, während Orban auf Erfahrung und Sicherheit pocht. An diesem Sonntag entscheiden die Wähler, wer das Rennen macht.

11.04.2026

Vor Ungarn-Wahl: Orban unterstellt Opposition Umsturzpläne
Parlamentswahl

Vor Ungarn-Wahl: Orban unterstellt Opposition Umsturzpläne

Zusammen mit ausländischen Geheimdiensten würde Herausforderer Magyar Unruhen und Chaos planen. Orbans Verschwörungserzählung dürfte aus russischen Desinformations-Kanälen stammen, meint ein Experte.

10.04.2026