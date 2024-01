Nasrallah: Tötung von Hamas-Anführer war Angriff Israels

Beirut (dpa) - Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat Israel nach dem Tod eines ranghohen Hamasvertreters im Libanon vor einer Eskalation des Konflikts mit dem Nachbarland gewarnt. «Wer über einen Krieg mit uns nachdenkt, wird es bereuen», sagte der Generalsekretär der vom Iran unterstützen Schiitorganisation in einer Ansprache. «Wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon beginnt, werden wir uns an keine Regeln mehr halten», sagte Nasrallah.

Vor dem Hintergrund der Tötung Al-Aruris war die Rede Nasrallahs mit Spannung erwartet worden. Es gibt Sorgen, dass es zu einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Israel kommen könnte. Nasrallah kündigte an, sich am Freitag erneut an die Öffentlichkeit wenden zu wollen. «Bestimmte aktuelle Themen werde ich am Freitag statt heute Abend besprechen», sagte er.