Alarm auf Flughafen

Nato: Russische Behauptung zu Leipzig-Ermittlung ist absurd

Die Nato widerspricht russischen Angaben zu Geheimdiensterkenntnissen zum Fund der Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Stattdessen stärkt sie deutschen Ermittlern den Rücken.

Geheimdienstexperten der Nato sind wie Deutschland zu dem Schluss gekommen, dass Russland hinter dem hybriden Angriff am 4. August steckt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Geheimdienstexperten der Nato sind wie Deutschland zu dem Schluss gekommen, dass Russland hinter dem hybriden Angriff am 4. August steckt. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Die Nato hat die Darstellung Russlands zurückgewiesen, wonach das Militärbündnis die deutschen Erkenntnisse zu dem Sprengstoffdrohnenfund auf dem Flughafen in Leipzig/Halle anzweifelt. «Die Behauptung des russischen Geheimdienstes, wonach die Nato keine Belege für eine russische Beteiligung an dem Drohnenvorfall in Leipzig gefunden habe, ist absurd», sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Geheimdienstexperten der Nato seien wie Deutschland zu dem Schluss gekommen, dass Russland hinter dem hybriden Angriff am 4. August stecke.

«Russland hat nachweislich immer wieder versucht, verbündete Staaten zu destabilisieren und uns davon abzubringen, die Ukraine zu unterstützen», fügte der Bündnissprecher hinzu. Russlands rücksichtsloses Vorgehen sei gefährlich. Aber man werde sich nicht davon abbringen lassen, die Ukraine weiter zu unterstützen.

Russland spricht von «ukrainischer Verbindung»

In einer über X verbreiteten Nachricht des russischen Außenministeriums hatte es zuvor unter Berufung auf den russischen Auslandsgeheimdienst geheißen, nach Geheimdiensterkenntnissen der Nato gebe es keine Beweise für eine russische Beteiligung an dem Leipziger Vorfall und Erkenntnisse würden stattdessen auf eine «ukrainische Verbindung» hindeuten. Berlin mache Russland trotzdem verantwortlich - um massive Ausgaben für die Militarisierung im Jahr 2027 zu rechtfertigen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die mit Sprengstoff präparierte Drohne war am Abend des 4. August im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine vom Typ Antonow AN-124 entdeckt worden. Die Bundesregierung geht von einem russischen Anschlagsversuch aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Leipzig: Russland droht massives Sanktionspaket der EU
Außenministertreffen in Irland

Nach Leipzig: Russland droht massives Sanktionspaket der EU

Zwischen Moskau und Berlin verschärfen sich wegen der Sprengstoff-Drohne in Leipzig die Spannungen. Die EU bereitet unterdessen neue Sanktionen vor.

02.09.2026

Wie reagiert Deutschland auf die Sprengstoff-Drohne?
Hybride Bedrohung

Wie reagiert Deutschland auf die Sprengstoff-Drohne?

Einschränkungen für russische Einrichtungen, Druck auf die Schattenflotte: Wie will Deutschland auf den Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle reagieren? Welche Optionen bergen welche Risiken?

01.09.2026

Merz: Legen in Kürze Erkenntnisse zu Sprengstoff-Drohne vor
Kabinettsklausur

Merz: Legen in Kürze Erkenntnisse zu Sprengstoff-Drohne vor

Der Vorfall mit einer Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle zeige eine handfeste Bedrohung, sagt der Kanzler. Deutschland sei stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt.

25.08.2026

Drohne mit Sprengstoff am Flughafen - War es Russland?
Hybrider Angriff

Drohne mit Sprengstoff am Flughafen - War es Russland?

Im vorigen Jahr zeigte Kanzler Merz nach den Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen auf Russland. Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle ist diesmal einiges anders.

08.08.2026

Sprengstoff-Drohne in Leipzig: Russland sieht «Provokation»
Innere Sicherheit

Sprengstoff-Drohne in Leipzig: Russland sieht «Provokation»

Zwar halten sich Ermittler und die Bundesregierung mit Schuldzuweisungen zurück. Aber Experten machen Russland für den Drohnenfall auf dem Flughafen Halle/Leipzig verantwortlich. Nun reagiert Moskau.

07.08.2026