Nato-Schätzung zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg

Brüssel (dpa) - Die russischen Verluste im Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der Nato zuletzt weiter erheblich gestiegen. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel mitteilte, gehen westliche Geheimdienste davon aus, dass die Zahl der getöteten oder verwundeten russischen Soldaten inzwischen die Marke von 350.000 überschritten hat. Das Land zahle einen sehr hohen Preis für marginale Geländegewinne, sagte er.

Die Ukraine soll Nato-Mitglied werden. Mit einem Besuch in Kiew unterstreicht Nato-Chef Jens Stoltenberg diese Linie. Unterdessen ist das Land weiter erfolgreich im Kampf gegen russische Drohnen.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Derzeit sterben bei den intensiven Kämpfen in der Ukraine sehr viele Menschen - auf beiden Seiten. Das geht aus dem täglichen Bericht britischer Geheimdienste hevor.

Die Ukraine ist bei ihren Bemühungen um eine Rückeroberung besetzter Gebiete zuletzt kaum vorangekommen. Ist es sinnvoll, dennoch weitere Milliardensummen in die militärische Unterstützung des Landes zu stecken?

Nato geht von großen russischen Verlusten in der Ukraine aus

Nato geht von großen russischen Verlusten in der Ukraine aus

Wie viele der russischen Opfer nach Einschätzung der Nato Tote sind, sagte Stoltenberg nicht. Ende November vergangenen Jahres war in Bündniskreisen von deutlich mehr als 100.000 die Rede gewesen - damals bei geschätzten Gesamtverlusten in Höhe von mehr als 300.000 russischen Soldaten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Die russische Seite macht keine genauen Angaben zu den Verlusten in den eigenen Reihen.