Netanjahu droht den Huthi im Jemen mit härterer Gangart

Tel Aviv/Damaskus (dpa) - Nach verstärkten Angriffen der Huthi-Miliz auf Israel droht der jüdische Staat den Islamisten im Jemen mit ausgeweiteten Militärschlägen. «So wie wir machtvoll gegen die Terrorableger der iranischen "Achse des Bösen" vorgegangen sind, so werden wir gegen die Huthi vorgehen», kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an. Israels Militär werde «kraftvoll, entschlossen und ausgeklügelt» handeln, sagte er in einem Video, das er unmittelbar nach einer Lagebesprechung mit Militärvertretern in der nördlichen Stadt Safed aufnahm.