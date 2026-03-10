Netanjahu ruft Iraner zum Sturz der Führung auf

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Der israelische Ministerpräsident hat sich in einer Botschaft direkt an das iranische Volk gewandt und angekündigt, den Druck auf die Führung in Teheran weiter zu erhöhen. In einem Post Netanjahus auf der Plattform X hieß es, Israel werde gemeinsam mit den USA «mit wachsender Stärke gegen die Tyrannen vorgehen», die das iranische Volk seit Jahrzehnten unterdrückten.

In den kommenden Tagen wolle man Bedingungen schaffen, die es den Menschen im Iran ermöglichen sollen, «ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen».

«Die Ajatollahs und ihre Handlanger sind auf der Flucht – doch diese Feiglinge haben keinen Ort, an dem sie sich verstecken können.»

Israel und die USA führten «einen historischen Krieg für die Freiheit», hieß es weiter. «Dies ist eine einmalige Gelegenheit für euch, das Regime der Ayatollahs zu stürzen und eure Freiheit zu erlangen.» Das iranische Volk habe um Hilfe gebeten, «und die Hilfe ist angekommen».