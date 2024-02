Netanjahu: Zahl verbleibender Geiseln rechtfertigt Vorgehen

Auf die Frage, wie viele Geiseln nach Netanjahus Kenntnisstand noch am Leben sind, antwortete dieser in einem Interview mit dem US-Sender ABC News: «Ich denke genug, um unsere Anstrengungen zu rechtfertigen, die wir unternehmen.» Israel gebe sein Bestes, um alle lebenden Geiseln zurückzuholen, sagte Netanjahu, «und offen gestanden auch die Leichen». Darauf werde er aber nicht näher eingehen.

Unnachgiebigkeit in der Krise: Kein Waffenstillstand ohne Freilassung der Geiseln, heißt es aus Tel Aviv. «Keine. Keine Möglichkeit», heißt es auch aus Washington.

Seit 100 Tagen hält der Gaza-Krieg die Welt in Atem. Ein Ende des Grauens ist nicht in Sicht. Und die Sorgen vor einer Eskalation und einem Flächenbrand wachsen. Der Überblick

Israel will die Hamas nach dem verheerenden Massaker von Anfang Oktober zerstören. Doch die Zweifel wachsen, dass der Krieg ans Ziel führt, der längst die gesamte Region in Atem hält. Der Überblick.

Hamas: Mehr als 25.000 Tote in Gaza - Netanjahu unter Druck

Krieg in Nahost

Derzeit befinden sich noch 136 Menschen in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen, von denen aber nach israelischen Militärangaben mindestens rund 30 nicht mehr am Leben sein dürften. Die Zahl der Getöteten könnte nach Medienberichten aber inzwischen auch schon bei 50 liegen. Israel erklärt offiziell nur die für tot, für deren Tod es über gesicherte Erkenntnisse verfügt - in dem Fall verständigt es dann die Familien.