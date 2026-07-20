Iran-Krieg

Neunte Nacht in Folge: US-Angriffe gegen Iran gehen weiter

Die USA verzeichneten in der vergangenen Woche im Iran-Krieg so viele Verluste in den eigenen Reihen wie seit Monaten nicht mehr. Die eigenen Angriffe auf den Iran setzen sie unvermindert fort.

Das US-Militär setzt seine Angriffe gegen den Iran fort. (Symbolbild) Foto: Kendall Torres Cortés/dpa
Das US-Militär setzt seine Angriffe gegen den Iran fort. (Symbolbild)

Washington/Teheran (dpa) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 19.00 Uhr US-Ostküstenzeit (2.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando Centcom auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten weiter zu schwächen, die der Iran für Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Seeleute in der Straße von Hormus einsetze.

Im Streit um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge eskaliert der Iran-Krieg seit Anfang des Monats wieder. Die USA meldeten in der vergangenen Woche so viele Tote in den eigenen Reihen wie seit Monaten nicht mehr.

Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von zwei Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Am Sonntag teilte Centcom den Tod eines weiteren US-Soldaten mit. Dieser war den Angaben zufolge am Samstag im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten liegt damit nun bei 17.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Militär informiert über Tod eines weiteren Soldaten
Eskalation im Iran-Krieg

US-Militär informiert über Tod eines weiteren Soldaten

Am Samstag haben die USA nach iranischem Beschuss den Tod zweier weiterer US-Soldaten im Iran-Krieg gemeldet. Nun steigt die Zahl der Todesfälle weiter.

19.07.2026

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golfregion
Eskalation am Persischen Golf

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golfregion

Mit den US-Luftangriffen im Iran und den Vergeltungsattacken in der Region ist der Konflikt wieder eskaliert. Eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. In Teheran herrscht Angespanntheit.

19.07.2026

US-Militär: Zwei weitere US-Soldaten im Iran-Krieg getötet
Eskalation im Iran-Krieg

US-Militär: Zwei weitere US-Soldaten im Iran-Krieg getötet

Die USA haben im Iran-Krieg seit längerem keine Toten mehr auf ihrer Seite verzeichnet. Doch in den vergangenen Tagen ist der Krieg wieder eskaliert, nun melden die US-Streitkräfte weitere Gefallene.

18.07.2026

US-Militär greift erneut im Iran an
Iran-Krieg

US-Militär greift erneut im Iran an

Eigentlich gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, doch nun greifen die USA erneut an. Eine diplomatische Lösung erscheint immer unwahrscheinlicher.

10.06.2026

Neue Angriffe im Iran-Krieg – Bemühungen um Deeskalation
Krieg in Nahost

Neue Angriffe im Iran-Krieg – Bemühungen um Deeskalation

Die USA und Israel liefern sich mit dem Iran wieder schweren Beschuss. Pakistan hat sich als Vermittler angeboten - die Erfolgschancen sind ungewiss.

29.03.2026