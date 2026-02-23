Minderheitsregierung

Niederlande: Regierung vereidigt - Jetten ist Regierungschef

Nach Monaten von Streit und Stillstand atmet Den Haag auf. Das Regierungs-Experiment mit dem Rechtsaußen Wilders endet. Doch wie stabil ist die neue Regierung?

Rob Jetten ist mit 38 Jahren der jüngste Regierungschef in Geschichte des Landes. Foto: Peter Dejong/AP/dpa
Rob Jetten ist mit 38 Jahren der jüngste Regierungschef in Geschichte des Landes.

Den Haag (dpa) - Die Niederlande haben eine neue Regierung. Regierungschef ist der linksliberale Rob Jetten. Knapp vier Monate nach der Parlamentswahl vereidigte König Willem-Alexander den neuen Ministerpräsidenten sowie seine Minister im Palast Huis ten Bosch in Den Haag. Er ist der erste Regierungschef seiner Partei D66 und mit 38 Jahren auch der jüngste der Landesgeschichte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

D66 hatte die Wahl Ende Oktober knapp vor der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders gewonnen und bildet nun eine Koalition mit der christdemokratischen CDA und der rechtsliberalen VVD. Das Bündnis hat aber in beiden Kammern des Parlaments keine Mehrzeit. 

Experiment mit Wilders endet 

Mit Antritt der neuen Koalition endet die erste Regierung mit Beteiligung des Rechtsaußen Wilders. Die Regierung unter dem parteilosen Ex-Beamten Dick Schoof war gekennzeichnet von Streit und Stillstand. Nach nur elf Monaten brachte Wilders wegen eines Streits um Asylgesetze die Koalition zum Platzen. 

Eine erneute Zusammenarbeit mit Wilders schlossen alle etablierten Parteien aus. Seine Fraktion brach nach einem parteiinternen Aufstand auseinander. 

Massive Sparmaßnahmen

Die neue Koalition kündigte bereits tiefe Einschnitte im Sozial- und Gesundheitssystem an. Dagegen will sie Milliarden in die Verteidigung investieren. Auch will sie Wohnungsnot und Probleme bei Asyl und Migration angehen. 

Doch es wird schwer, für die Pläne Mehrheiten zu bekommen. Das Parlament ist stark zersplittert und zählt 16 Fraktionen - knapp ein Drittel der Sitze haben radikal-rechte Parteien. 

Die Niederlande haben auch keine Erfahrung mit Minderheitsregierungen. Die Zweifel an der Stabilität der Koalition sind groß. Mehr als zwei Drittel der Bürger bezweifeln Umfragen zufolge, dass das Bündnis lange halten wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niederlande: Minderheitskoalition steht - Abkommen vorgelegt
Niederlande

Niederlande: Minderheitskoalition steht - Abkommen vorgelegt

Die Niederlande wagen etwas Neues: eine Minderheitsregierung. Der linksliberale Rob Jetten soll neuer Premier werden. Doch die Zweifel sind groß

30.01.2026

Zweikampf bei Niederlande-Wahl – Wilders ohne Machtoption
Parlamentswahl

Zweikampf bei Niederlande-Wahl – Wilders ohne Machtoption

So spannend war eine Wahl in den Niederlanden selten. Wer macht das Rennen? Der linksliberale Jetten liegt vor dem Rechtspopulisten Wilders. Ein Generationen- und Politikwechsel könnte bevorstehen.

30.10.2025

Jung und positiv: Jetten könnte Regierungschef werden
Niederlande

Jung und positiv: Jetten könnte Regierungschef werden

Die Niederlande haben gewählt – und der linksliberale Rob Jetten fährt mit seiner Partei D66 große Gewinne ein. Der 38-Jährige ist voller Elan und hat ein großes Vorbild.

30.10.2025

Niederlande

Macht winkt für Rechtsaußen: Doch was will Geert Wilders?

Der Jubel von Wilders nach seinem Wahlsieg war groß. Nach fast 20 Jahren als Zuschauer kann er nun Regierungschef werden. Nun sucht der Rechtspopulist Partner und wirbt um Vertrauen.

06.12.2023

Niederlande

Weitere Partei lehnt Koalition mit Geert Wilders vorerst ab

Nach seinem Wahlsieg ist der Rechtspopulist auf der Suche nach einer mehrheitsfähigen Koalition. Doch die Zweifel bei anderen Parteien sind groß.

29.11.2023