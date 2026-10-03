Konflikte

Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Regelmäßig testet Nordkorea ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist das laut dem UN-Sicherheitsrat untersagt.

Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete abgefeuert.

Seoul/Tokio (dpa) - Nordkorea hat erneut ein Geschoss in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums und des zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs Pacom soll es sich bei dem Geschoss um eine ballistische Rakete handeln.

«Wir sind über den Raketenstart informiert und stehen in engem Kontakt mit unseren Verbündeten und Partnern», teilte Pacom auf der Plattform X mit. «Nach derzeitigem Stand stellt dieses Ereignis keine unmittelbare Bedrohung für US-Personal, das US-Hoheitsgebiet oder unsere Verbündeten dar», hieß es weiter.

Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, die Rakete sei wahrscheinlich außerhalb der japanischen ausschließlichen Wirtschaftszone ins Japanische Meer gestürzt. 

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Ähnlicher Vorfall im September

Nordkorea hatte zuletzt am 20. September mindestens eine ballistische Rakete in diese Richtung abgefeuert.

Nordkorea testet regelmäßig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren.

Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

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