Rassismusvorwürfe

Obamas als Affen dargestellt: Trump-Post wieder gelöscht

Ein Beitrag auf Donald Trumps Sprachrohr Truth Social zeigt die Obamas als Affen. Die Empörung und die Rassismus-Kritik sind offensichtlich so groß, dass das Weiße Haus reagiert.

Nach Rassismus-Kritik ist ein Trump-Post wieder gelöscht worden (Archivbild). Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Nach Rassismus-Kritik ist ein Trump-Post wieder gelöscht worden (Archivbild).

Washington (dpa) - Nach massiver Rassismus-Kritik ist ein Beitrag auf einem Social-Media-Account von US-Präsident Donald Trump, in dem Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau als Affen gezeigt wurden, wieder gelöscht worden. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Beitrag inzwischen entfernt worden sei. Weiter hieß es: «Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses veröffentlichte den Beitrag fälschlicherweise.» Der Beitrag war auf Trumps wichtigem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlicht worden.

