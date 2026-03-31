Korruptionsvorwürfe

Oppositioneller Bürgermeister in der Türkei festgenommen

Immer wieder gehen die Behörden in der Türkei gegen Oppositionspolitiker vor. Nun wird ein weiterer Bürgermeister festgenommen. Der Druck auf die Opposition wird größer.

Immer wieder werden oppositionelle Bürgermeister in der Türkei festgenommen. (Archivbild) Foto: Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Immer wieder werden oppositionelle Bürgermeister in der Türkei festgenommen. (Archivbild)

Bursa (dpa) - Türkische Behörden haben bei einer Razzia erneut einen Bürgermeister der größten Oppositionspartei CHP festgenommen. Insgesamt wurden mehr als 50 Personen, darunter der Bürgermeister von Bursa, wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden, wie der Staatliche Sender TRT berichtete. 

Die Polizei durchsuchte demnach Wohnungen, Büros und Geschäfte unter anderem von Mitarbeitern der Stadtverwaltung der viertgrößten Stadt des Landes. Die Behörden führten die Razzia zeitgleich in fünf türkischen Provinzen durch. Die Ermittlungen wurden TRT zufolge wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. 

Erdogan verlor bei Kommunalwahlen Kontrolle über Bursa

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Montag sei zudem ein Bürgermeister der CHP in der westtürkischen Provinz Usak wegen Korruption und Ausschreibungsbetrugs verhaftet worden.

Die CHP, der bei den Kommunalwahlen 2024 ein Überraschungserfolg gelungen war, steht seit geraumer Zeit unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dieser hatte bei den Kommunalwahlen die Kontrolle über mehrere wichtige Großstadtgemeinden verloren, darunter auch Bursa. 

Im März 2025 war der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und abgesetzt worden. Das löste landesweite Proteste aus. Imamoglu gilt als aussichtsreicher Herausforderer von Erdogan bei künftigen Wahlen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tunesische Oppositionelle zu zwölf Jahren Haft verurteilt
Konflikte

Tunesische Oppositionelle zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Immer mehr Regierungsgegner landen in Tunesien hinter Gittern. Nun verurteilten Richter die bereits inhaftierte Abir Moussi - eine bekannte Kritikerin des Präsidenten - zu einer weiteren Haftstrafe.

13.12.2025

Türkischer Oppositionschef bleibt vorerst im Amt
Verfahren um Parteitag

Türkischer Oppositionschef bleibt vorerst im Amt

Mit Spannung wurde in der Türkei eine Gerichtsentscheidung über die Zukunft der größten Oppositionspartei erwartet. Diese wurde nun vertagt. Der Druck bleibt aber bestehen.

15.09.2025

Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul
Proteste in der Türkei

Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul

Die Stimmung in der größten Stadt der Türkei ist aufgeheizt. Anhänger der führenden Oppositionspartei CHP protestieren gegen Repressalien. Die Regierung von Präsident Erdogan will das nicht dulden.

08.09.2025

Drei Oppositions-Bürgermeister in der Türkei festgenommen
Partei CHP unter Druck

Drei Oppositions-Bürgermeister in der Türkei festgenommen

In der Türkei werden erneut CHP-Bürgermeister festgenommen. Die Partei steht seit Monaten unter Druck – Kritiker sprechen von einer gezielten Kampagne.

05.07.2025

Nach Imamoglu-Festnahme – Zusammenstöße bei Demos in Türkei
Türkei

Nach Imamoglu-Festnahme – Zusammenstöße bei Demos in Türkei

Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters sorgt in der Türkei bei vielen für Ärger. Für den Abend sind landesweit Demonstrationen angekündigt. Es kommt zu Zusammenstößen.

20.03.2025