Sorge um Giftanschlag - Owsjannikowa gibt Entwarnung

Paris (dpa) - Die durch Kritik am Ukraine-Krieg bekannt gewordene russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa ist in Paris anders als kurzzeitig befürchtet nicht Opfer eines Giftanschlags geworden. Nach einer Kontrolle im Krankenhaus teilte Owsjannikowa am Freitag auf Telegram mit, ihr gehe es inzwischen viel besser. In ihrem Blut seien keine Spuren einer giftigen Substanz entdeckt worden, die Ergebnisse der meisten Tests lägen inzwischen vor. Es handele sich nicht um eine Vergiftung. Als ihr am Vortag auf der Straße plötzlich schlecht geworden war und sich ihr Zustand verschlechterte, beschloss die französische Polizei, Nachforschungen anzustellen.