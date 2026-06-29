Krieg zwischen Nachbarn

Pakistan: Haben erneut Ziele in Afghanistan angegriffen

Im schwelenden Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan hat Islamabad erneut Ziele im Grenzgebiet und auch darüber hinaus angegriffen.

Nach dem Angriff in Karachi mit drei Toten pakistanischen Sicherheitskräften hat Pakistan Ziele in Afghanistan angegriffen. Foto: Ali Raza/AP/dpa
Nach dem Angriff in Karachi mit drei Toten pakistanischen Sicherheitskräften hat Pakistan Ziele in Afghanistan angegriffen.

Islamabad (dpa) - Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele im Nachbarland Afghanistan angegriffen. Sicherheitskräfte hätten entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt, schrieb Informationsminister Ataullah Tarar am Abend auf der Plattform X. Diesem folgten den Angaben nach Angriffe im Grenzgebiet auf Verstecke und Rückzugsgebiete unter anderem der pakistanischen Taliban (TTP).

Bei den Angriffen seien drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört und mehrere mutmaßliche Terroristen getötet worden, teilte Tarar weiter mit. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einem Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet worden waren. 

Aus Afghanistan gab es zunächst keine offiziellen Angaben der dort regierenden islamistischen Taliban. Der lokale Sender Tolonews berichtete, bei den Luftangriffen seien mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.

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Seit Herbst kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen der beiden Nachbarländern. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben. Kabul bestreitet das. Vorübergehend herrschte in dem Konflikt eine Waffenruhe; seit Ende Februar spricht Pakistan von einem «offenem Krieg».

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