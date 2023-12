Palästinenser im Gazastreifen: Kinder gehen hungrig schlafen

Saher Ramlawi, der eigenen Angaben nach aus Schedschaija, einem Viertel der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets stammt, ist wegen des Kriegs mit seiner Frau und den gemeinsamen fünf Kindern nach Rafah in den Süden geflohen. Dort leben sie demnach in einem provisorischen Zelt.

Eine Frau, die in einem Zelt in Deir al-Balah lebt, sagte der dpa, ihre Kinder seien wegen des Nahrungs- und Wassermangels bereits krank geworden. «Um etwas zu essen zu bekommen, warte ich in der UNRWA-Schule in einer langen Schlange», sagte Hajam Abu Samra. Dort erhalte sie Konserven, Kekse und etwas Wasser. «Aber sie geben einem kein Weizenmehl, um Brot zu backen.» Die Preise für Lebensmittel seien seit dem Krieg extrem gestiegen. «Ich habe kein Geld, um Essen oder Wasser zu kaufen», sagte sie. Selbst die Kinder äßen deshalb nur noch einmal pro Tag. «Meistens schlafen sie hungrig.»