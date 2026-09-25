Papst mahnt in Frankreich zu «neuer Brüderlichkeit»

Paris (dpa) - Papst Leo XIV. hat Frankreich als Land der Menschenrechte gewürdigt - zum Auftakt eines viertägigen Besuchs aber auch kritische Worte gefunden. Bei einem Empfang im Élysée-Palast in Paris mahnte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken zu einer «neuen Brüderlichkeit». Dazu gehöre die Achtung des Lebens in allen Phasen des menschlichen Daseins von der Zeugung bis zum Tod.

Damit bezog sich Leo auf ein neues Gesetz für Sterbehilfe, das die Nationalversammlung im Sommer beschlossen hatte, sowie auf das Recht auf Abtreibung, das unter Präsident Emmanuel Macron in der französischen Verfassung verankert wurde. Im Beisein Macrons betonte er: «Der Schutz des Rechts auf Leben bildet die unverzichtbare Grundlage für alle anderen Menschenrechte.» Dazu gehöre, «dass man lernt, das Leben bedingungslos anzunehmen».

US-Papst mit Wurzeln in der Normandie

Der seit vergangenem Jahr amtierende Papst aus den USA - mit bürgerlichem Namen Robert Prevost - hält sich bis Montag erstmals in Frankreich auf. Die Familie des 71-Jährigen hat auch französische Wurzeln. Seine Großmutter ist aus der Normandie. Mit seiner Forderung nach «neuer Brüderlichkeit» spielte er auf den Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus den Zeiten der Revolution von 1789 an. Heute ist dies offizieller Leitspruch des Landes.

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Macron sagte bei dem Empfang im Élysée-Palast, es sei eine Ehre und eine Freude, den Papst zu empfangen. «Oft mit dem Schauspiel des Unglücks der Welt konfrontiert, verspüren viele unserer Mitbürger mit Ihrem Besuch in Frankreich Hoffnung.» Macron stellte sich hinter die Friedensbotschaft des Papstes und betonte: «Die Suche nach Frieden an allen Fronten ist eine essenzielle Notwendigkeit.»

Foto: Christoph Sator/dpa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte schütteln Hände mit dem Papst im Hof des Élysée-Palastes.

An den Papst gerichtet sagte Macron auch, man sei stolz auf dessen normannische Wurzeln. «Und Sie werden sehen, wir haben selbst Wurzeln aus Béarn und Bigorre gefunden.» Beide Gegenden liegen im Südwesten Frankreichs.

Strenge Trennung von Kirche und Staat

In Frankreich gilt - bis auf einige Regionen im Osten des Landes - seit mehr als einem Jahrhundert eine strikte Trennung von Kirche und Staat, auch Laizität genannt. Beispielsweise muss dort keine Kirchensteuer gezahlt werden. In staatlichen Schulen gibt es keinen Religionsunterricht. In dem 69-Millionen-Einwohner-Land geht die Zahl der Katholiken seit Jahrzehnten zurück. Heute bekennt sich weniger als ein Drittel der Bevölkerung zum katholischen Glauben.

Hingegen gibt es durch Einwanderung mehr Muslime. Dabei gilt Frankreich als «älteste Tochter der Kirche»: Als einer von Europas ersten Herrschern ließ sich der fränkische König Chlodwig schon im fünften Jahrhundert taufen. Zeitweise hatten die Päpste ihren Sitz in Avignon. Zu den verschiedenen Papstmessen werden in den nächsten Tagen Hunderttausende erwartet, Staatschef Macron wird ihnen aber fernbleiben. Die Laizität, so versicherte Macron beim Empfang des Papstes, sei keinesfalls als Negierung von Religion zu verstehen.

Foto: Mohammed Badra/Pool EPA via AP/dpa Der Papst fand in Paris auch warnende Worte.

Kritik an Leihmutterschaft und Organhandel

Im Élysée-Palast warnte Leo vor einer «Versuchung, sich von der Wissenschaft Lösungen und Trost für all unser Leid zu erwarten». «Dabei besteht oft die Gefahr, dass man einer Illusion erliegt.» Er sei besorgt, «wie Gesellschaften derzeit in die falsche Richtung abdriften und Gefahr laufen, Wissenschaft und Technik in gewinnorientierte Unternehmungen zu verwandeln, die Gen-Manipulationen, Leihmutterschaft, Organhandel oder das Angebot eines geplanten Todes fördern». Macron hatte zuvor versichert, Frankreich würde technologischen Fortschritt nicht über Menschenwürde stellen und den Äußerungen des Papstes stets Aufmerksamkeit schenken.

In Frankreich ist seit diesem Sommer Sterbehilfe für schwer kranke Menschen nach streng festgelegten Regeln erlaubt: Das neue Gesetz eröffnet unheilbar Kranken bei unerträglichen Leiden die Möglichkeit zum assistierten Suizid. Zudem hat Frankreich als erstes Land ein Recht auf Abtreibung in seine Verfassung aufgenommen. Leo ist ein strikter Gegner.

Auch Treffen mit Missbrauchsopfern

Nach der Begegnung im Élysée-Palast steht für den Papst ein Besuch bei der UN-Kulturorganisation Unesco auf dem Programm, die ihren Sitz in Paris hat. Am Abend ist ein Vespergottesdienst in Frankreichs Nationalstadion im Vorort Saint-Denis mit 80.000 Teilnehmern geplant. Für eine Messe auf der Place de la Concorde unterhalb der Champs-Élysées am Samstag haben sich mehr als eine halbe Million Menschen angemeldet.

Weitere Stationen sind der Wallfahrtsort Lourdes im Südwesten, wo sich Leo mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Geistliche treffen will, sowie die Stadt Metz unweit der deutsch-französischen Grenze. Dort will der Pontifex aus den USA eine Europa-Rede halten. Einen Termin für eine Deutschland-Reise gibt es noch nicht. Leo hat aber bereits mehrere Einladungen für einen Deutschland-Besuch.

Foto: Yoan Valat/Pool EPA via AP/dpa Papst Leo XIV. ist für vier Tage in Frankreich.

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