Südamerika-Reise

Papst zurück in zweiter Heimat Peru - Mahnung zu Dialog

Auf den Straßen von Lima nehmen Hunderttausende "ihren" Papst Leo XIV. in Empfang. Der gebürtige US-Amerikaner zeigt sich gerührt - aber findet auch klare Worte.

Papst Leo XIV. ist zurück in Peru, wo er zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof tätig war. Foto: Guadalupe Pardo/AP/dpa
Papst Leo XIV. ist zurück in Peru, wo er zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof tätig war.

Lima (dpa) - Bei der Rückkehr in seine zweite Heimat Peru hat Papst Leo XIV. die zerstrittenen politischen Lager des südamerikanischen Landes zum Dialog aufgefordert. Zahlreiche Probleme ließen sich für die Bevölkerung «am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima. Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru gelebt. 

Das 35-Millionen-Einwohner-Land leidet notorisch unter politischer Instabilität. Leo wurde am Flughafen von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist bereits das neunte Staatsoberhaupt binnen zehn Jahren. 

Hunderttausende auf den Straßen 

Auf dem Weg in die Stadt jubelten Hunderttausende dem Papst am Straßenrand zu. Durch den Besuch «ihres» Papstes erhoffen sich viele Peruaner bessere Zeiten. Aus seinen Jahren als Bischof hat Leo auch einen peruanischen Pass.

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Bei einem Empfang im Nationaltheater äußerte der 71-Jährige «tiefe Dankbarkeit über die Rückkehr in meine Heimat». «Heute verstehe ich, wie viel von diesem Land in mir weiterlebt und wie viel von meiner eigenen Geschichte auch Euch gehört.» 

Leo ließ aber auch die Gelegenheit nicht aus, mahnende Worte an die peruanischen Parteien zu richten. «Ich möchte alle ermutigen, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die Bereitschaft zur Begegnung zu pflegen.» Er rief die Politik auf, Gräben zu überwinden. «Gelebte Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass niemand alle Antworten besitzt und unterschiedliche Auffassungen einer aufrichtigen gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes nicht entgegenstehen.» Fujimori hatte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durchgesetzt.

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