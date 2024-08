Pistorius an Grenze zu Nordkorea - Beitritt zu UN-Kommando

Camp Bonifas (dpa) - Deutschland ist nach dem Beitritt zu dem von den USA angeführten UN-Kommando (UNC) in Südkorea grundsätzlich bereit, auch Personal für die Überwachung des Waffenstillstands auf der Halbinsel zu stellen. Über den genauen Beitrag und welche Erkenntnisse Deutschland selbst aus dem Engagement herausziehen wolle, werde nun gesprochen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in der Pufferzone zu Nordkorea. «Das werden wir jetzt bis zum Ende des Jahres ausloten und dann in die nächste Phase übergehen», erklärte der SPD-Politiker in der Militärbasis Camp Bonifas, von wo aus er unmittelbar an die entmilitarisierte Demarkationslinie war.