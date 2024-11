Pistorius zu Ostsee-Kabel: Müssen von Sabotage ausgehen

Brüssel (dpa) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass Kabel zur Datenübertragung in der Ostsee absichtlich beschädigt wurden. Man müsse davon ausgehen, dass es sich um Sabotage handle, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Brüssel. Beweise dafür gebe es bislang aber nicht. Er betonte: «Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind.»