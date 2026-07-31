Krieg in der Ukraine

Polen: Abgestürztes Geschoss war russische Rakete

Polens Vizeverteidigungsminister bestätigt: Das über Polen abgestürzte Objekt war ein russischer Marschflugkörper mit gefährlicher Ladung.

Polnische Einsatzkräfte in der Nähe des Ortes, wo ein Flugobjekt eingeschlagen ist. (Foto aktuell) Foto: Wojtek Jargilo/PAP/dpa
Polnische Einsatzkräfte in der Nähe des Ortes, wo ein Flugobjekt eingeschlagen ist. (Foto aktuell)

Warschau (dpa) - Bei einer über Polen abgestürzten Rakete handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper. «Ich habe mit dem Einsatzleiter, General Ireneusz Nowak, gesprochen, und wir können mit voller Verantwortung bestätigen, dass es sich um eine russische Ch-101-Rakete handelt», sagte Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk am Donnerstagabend dem Radiosender Rmf.fm. Dies sei ein Marschflugkörper, der potenziell sehr gefährlich sei und auch Atomsprengköpfe transportieren könne. Die Rakete sei beim Aufprall explodiert. 

Am Donnerstag war während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ein Flugobjekt in den Luftraum des Nato-Staats Polen eingedrungen und abgestürzt. Der Absturzort auf einem Feld nahe dem Ort Tarnawa Kolonia liegt südlich der Stadt Lublin und 90 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Es gab keine Verletzten. 

Die Regierung in Warschau hatte am Donnerstag zunächst davon gesprochen, dass es sich mutmaßlich um eine russische Rakete handelte. Genauere Untersuchungen sollten Gewissheit bringen, hieß es.

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