Spionage-Vorwurf

Polen fasst mutmaßlichen Agenten - Spionage in Deutschland

Ein Verdächtiger aus Belarus soll in Deutschland, Polen und Litauen militärische und zivile Anlagen ausspioniert haben. Seine Festnahme ist ein Ergebnis grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

In Polen ist ein belarussischer Staatsbürger gefasst worden, der für den Geheimdienst seines Landes in Deutschland, Polen und Litauen spioniert haben soll. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa
In Polen ist ein belarussischer Staatsbürger gefasst worden, der für den Geheimdienst seines Landes in Deutschland, Polen und Litauen spioniert haben soll. (Archivbild)

Warschau/Berlin (dpa) - Der polnische Geheimdienst hat einen mutmaßlichen Agenten festgenommen, der auch in Deutschland spioniert haben soll. Der belarussische Staatsbürger sei Anfang Februar gefasst worden, teilte der Inlandsgeheimdienst ABW mit. 

Die Ermittler werfen dem 41-Jährigen vor, seit Juni 2024 in Deutschland, Polen und Litauen militärische Objekte sowie kritische Infrastruktur für den belarussischen Geheimdienst ausgespäht zu haben. In Deutschland, wo sich seine Ausspähversuche wohl vor allem auf Objekte im Norden konzentrierten, hielt er sich dem Vernehmen nach nur einige Tage auf. 

Die Festnahme ist den Angaben zufolge ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem litauischen Geheimdienst. Der Mann kam für zunächst drei Monate in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben.

