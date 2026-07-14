Ukraine-Krieg

Polen kündigt erste Manöver der «Koalition der Willigen» an

Die Unterstützerländer der Ukraine gehen den nächsten Schritt: Sie wollen gemeinsam militärisch üben. Gastgeber wird der westliche Nachbar der Ukraine.

Die Ukraine-Unterstützer planen erste gemeinsame Militärmanöver. Foto: Teresa Suarez/EPA Pool/AP/dpa
Die Ukraine-Unterstützer planen erste gemeinsame Militärmanöver.

Paris/Warschau (dpa) - Erste Militärmanöver der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine sollen in diesem Herbst in Polen stattfinden. Das kündigte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Paris an, nachdem die Staatengruppe am Vortag in der französischen Hauptstadt getagt hatte. Tusk nannte Truppen aus Frankreich und Großbritannien als internationale Teilnehmer. Die polnischen Streitkräfte seien Teilnehmer und Gastgeber. 

Die Manöver sollten die Koalition auf «konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für die Region vorbereiten», sagte Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag erstmals von gemeinsamen Übungen gesprochen.

Die sogenannte Koalition der Willigen plant eine multinationale, von Europa geführte und von den USA unterstützte Truppe. Sie soll nach einem Ende des russischen Angriffskrieges helfen, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Die Bemühungen um ein Kriegsende sind aber seit Monaten festgefahren.

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