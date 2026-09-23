Nato-Land

Polen: Russischer Militärhubschrauber dringt in Luftraum ein

Ein russischer Mi-8-Hubschrauber verletzt für 42 Sekunden den polnischen Luftraum. Die Armee des Nato-Landes lässt Kampfjets aufsteigen und spricht von einem weiteren Test für die Luftabwehr.

Ein russischer Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 hat nach polnischen Angaben den Luftraum über dem Nato-Land verletzt. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Ein russischer Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 hat nach polnischen Angaben den Luftraum über dem Nato-Land verletzt. (Archivbild)

Warschau (dpa) - Ein russischer Militärhubschrauber hat nach Angaben der polnischen Armee für kurze Zeit den Luftraum über Polen verletzt. Der Hubschrauber vom Typ Mi-8 sei aus Richtung der russischen Exklave Kaliningrad gekommen und nördlich des Ortes Braniewo in den polnischen Luftraum eingedrungen, teilte das Oberkommando mit. 

Der Vorfall habe 42 Sekunden gedauert. Polen ließ Kampfjets aufsteigen und versetzte die Flugabwehr in Bereitschaft. «Die Art des Vorfalls deutet darauf hin, dass Russland erneut die Einsatzbereitschaft unserer Luftverteidigung testet», hieß es in der Mitteilung. 

Das EU- und Nato-Land Polen teilt mit dem zu Russland gehörenden Gebiet Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. 

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In Polen und den baltischen Staaten gibt es Befürchtungen, dass Russland wegen seiner Probleme im Ukraine-Krieg Provokationen gegen Nato-Gebiet unternehmen könnte. Zuletzt hatte es mehrmals Drohnenangriffe auf Ziele in der Westukraine unweit der Grenze zu Polen gegeben. Auch ein Passagierzug von Kiew nach Warschau wurde dort angegriffen.

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