Großeinsatz

Polizei: Keine Bedrohung mehr bei Einsatz in San Diego

Nach Berichten über einen Schützen an einem islamischen Zentrum im kalifornischen San Diego gibt es einen Großeinsatz. Die Lage an der Einrichtung ist zunächst unklar.

Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Schützen. Foto: Gregory Bull/AP/dpa
Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Schützen.

San Diego (dpa) - Nach Berichten über einen Schützen in einem islamischen Zentrum in San Diego hat die Polizei in den USA erste Entwarnung gegeben. Es gebe derzeit keine Bedrohung mehr, teilte sie auf X mit. Nähere Angaben zu möglichen Angreifern oder Opfern machte sie nicht.

Die Polizei hatte mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert. Auf Hubschrauber-Aufnahmen war zu sehen, wie Beamte in Schutzausrüstung das Gebäude in einem Vorort der kalifornischen Stadt betraten. Ebenfalls war zu sehen, wie Menschen unter Polizeischutz von dem Gebäude weggeleitet wurden, darunter viele Kleinkinder.

Die umliegenden Straßen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Die Polizei richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein. Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine islamische Schule.

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