Präsident Al-Sisi in Ägypten wiedergewählt

Ägypten für Al-Sisi: Sichere Wahl in unsicheren Zeiten

Ein Klima der Angst ist in Ägypten Alltag geworden. Auch der Gaza-Krieg spielt Präsident Al-Sisi auf dem Weg zur Wiederwahl in die Hände. Überraschungen dürfte es bei der Wahl nicht geben. Unklarer ist, was danach kommt.