Bild
Präsidentenwahl

Prognosen: Erfolg für Rechtspopulist bei Wahl in Portugal

Der rasante Aufstieg der Rechtspopulisten sorgt in Portugal für Aufsehen. Die Wahl des Staatsoberhauptes droht die Sorgen vieler zu verstärken. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

Zum ersten Mal seit 1986 wird bei der Wahl des Präsidenten in Portugal eine Stichrunde nötig. Foto: Armando Franca/AP/dpa
Zum ersten Mal seit 1986 wird bei der Wahl des Präsidenten in Portugal eine Stichrunde nötig.

Lissabon (dpa) - Der Rechtspopulist André Ventura hat bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Medienprognosen die Stichwahl am 8. Februar erreicht. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden Fernsehsenders RTP erhielt Ventura am Sonntag zwischen 20 und 24 Prozent der Stimmen. Demnach kam er auf Platz zwei hinter Antonio José Seguro von der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (PS). Andere Medien hatten ähnliche Zahlen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das gute Abschneiden des 43-jährigen Ventura im Kampf um die Nachfolge des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa (77) untermauert im EU-Land den rasanten Aufstieg der Rechtspopulisten. Nur sechs Jahre nach ihrer Gründung war Venturas Partei Chega (Es reicht) erst im Mai vorigen Jahres bereits zur zweitstärksten Kraft im Parlament in Lissabon avanciert.

In der Stichwahl werden Ventura derweil kaum Siegeschancen eingeräumt. Der Grund: Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben in den Umfragen an, in einer Stichwahl auf keinen Fall für den Rechtspopulisten stimmen zu wollen. Medien sprachen von einem erneuten Prestigeerfolg für den aufstrebenden Politiker.

Aufgrund des knappen Rennens muss jedoch die Auszählung der Stimmen abgewartet werden, um Gewissheit über den Ausgang der Abstimmung zu haben. Mit aussagekräftigen offiziellen Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag gerechnet. Den Prognosen zufolge weiß man aber schon jetzt: Da kein Kandidat reelle Chancen auf eine absolute Mehrheit hat, wird erstmals seit 1986 bei der Wahl des Staatsoberhauptes in Portugal eine Stichwahl nötig sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pro-Europäer Nicusor Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien
Richtungswahl

Pro-Europäer Nicusor Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien

Es war eine Richtungswahl. Nun können die Pro-Europäer in Rumänien aufatmen - und die EU gleich mit. Der Rechtspopulist Simion ist gescheitert. Er wollte einen Kremlfreund zum Regierungschef machen.

19.05.2025

Proeuropäer Nicusor Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien
Richtungswahl

Proeuropäer Nicusor Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien

Es war eine Richtungswahl. Nun können die Proeuropäer in Rumänien aufatmen - und die EU gleich mit. Der Rechtspopulist Simion unterlag. Er hatte einen Kremlfreund zum Regierungschef machen wollen.

18.05.2025

Präsidentenwahl in Rumänien: Rechtspopulist mit Abstand vorn
Staatsoberhaupt

Präsidentenwahl in Rumänien: Rechtspopulist mit Abstand vorn

Wie schon im vergangenen Jahr gewinnt ein extrem rechter Kandidat die erste Runde der Präsidentenwahl in Rumänien. Ob er tatsächlich ins Amt kommt, entscheidet sich am 18. Mai.

04.05.2025

Wahlwiederholung in Rumänien - Rechtspopulist ist Favorit
Wahlen

Wahlwiederholung in Rumänien - Rechtspopulist ist Favorit

Liberale Rumänen bangen um die Demokratie: Favorit bei dieser Präsidentenwahl ist ein Politiker, der einen Kremlfreund an die Macht bringen will, dessen Kandidatur das Verfassungsgericht verboten hat.

04.05.2025

Uruguayer wählen Präsidenten in Stichwahl
Lateinamerika

Uruguayer wählen Präsidenten in Stichwahl

Die zweite Runde der Präsidentenwahl in dem kleinen südamerikanischen Land dürfte knapp ausgehen. Radikale Veränderungen sind weder vom Linken Orsi noch vom konservativen Delgado zu erwarten.

24.11.2024