Projekt «Neue Seidenstraße»: Italien steigt laut Medien aus

Rom (dpa) - Italien hat nach Medienberichten China offiziell über den Ausstieg aus dem Projekt für eine «Neue Seidenstraße» informiert. Dies berichteten die Tageszeitung «Corriere della Sera» und die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch unter Berufung auf zuverlässige Quellen. Demnach ließ Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die an der Spitze einer Regierung von drei Rechtsparteien steht, Peking durch eine Verbalnote des Außenministeriums unterrichten. Zugleich sei versichert worden, dass Italien an der strategischen Partnerschaft mit China festhalten wolle.