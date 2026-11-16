Südostasiatischer Staatenbund

Proteste gegen Trump überschatten Asean-Gipfel in Manila

Noch bevor Donald Trump in Manila eintrifft, gehen Menschen gegen seinen Besuch und den Einfluss der USA auf die Straße. Trotz Festnahmen halten die Proteste an – was treibt die Demonstrierenden an?

Die Proteste gegen den Trump-Besuch dauern an. Foto: Gerard Carreon/AP/dpa
Die Proteste gegen den Trump-Besuch dauern an.

Manila (dpa) - Die Reise von US-Präsident Donald Trump zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean auf den Philippinen sorgt schon vor seiner Ankunft für Proteste. In der Hauptstadt Manila demonstrierten am Montag erneut zahlreiche Menschen gegen seine Teilnahme und den aus ihrer Sicht wachsenden Einfluss der USA in der Region - trotz eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften und zahlreicher Festnahmen. Trump wird am Dienstagabend (Ortszeit) gegen Ende des Gipfels in Manila erwartet. 

Auf Transparenten waren Parolen wie «Trump raus - die Philippinen stehen nicht zum Verkauf» zu lesen. Bereits zu Beginn des Gipfels am Sonntag waren nach Polizeiangaben knapp 300 Demonstranten festgenommen worden. Die Behörden begründeten ihr Vorgehen damit, dass keine Genehmigung für die Versammlung vorgelegen habe. 

Die Proteste richten sich auch gegen den wachsenden Einfluss der USA in der Region. Foto: Aaron Favila/AP/dpa
Die Proteste richten sich auch gegen den wachsenden Einfluss der USA in der Region.

Proteste auch gegen Gipfel-Kosten

Die Organisatoren verurteilten die Festnahmen und die Auflösung des Marsches. Von den Demonstrationen gehe keine Gefahr für die Gipfelteilnehmer aus, erklärten sie. Vielmehr belasteten die Gipfelvorbereitungen die Bevölkerung - durch Straßensperren, Flugausfälle und die Verdrängung von Straßenhändlern. Die Proteste richten sich auch gegen die immensen Kosten des dreitägigen Treffens, für das die philippinische Regierung nach Medienberichten umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro ausgibt.

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Die Aktivisten werfen den USA vor, aufgrund wirtschaftlicher Interessen und durch militärische Eskalation die ganze Region zu destabilisieren und die Ausbeutung lokaler Ressourcen voranzutreiben. Besonders kritisieren sie von US-Firmen geführte Industrieprojekte wie die Initiative Pax Silica, die den Bau eines großen Industriekomplexes im Norden der Philippinen vorsieht.

Trump fliegt aus Manila zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) nach Shenzhen in China weiter, wo ein Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist.

Wer ist in Manila noch dabei?

Neben den elf Asean-Mitgliedstaaten sind in Manila auch zahlreiche internationale Partner vertreten. Dazu zählen neben den USA auch China, Indien, Japan, Südkorea und Australien. Kanadas Premierminister Mark Carney, der russische Außenminister Sergej Lawrow, UN-Generalsekretär António Guterres und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, nehmen ebenfalls teil.

Am Asean-Gipfel nehmen auch viele internationale Partner von Indien bis Kanada teil. Foto: Nhac Nguyen/Pool AFP/AP/dpa
Am Asean-Gipfel nehmen auch viele internationale Partner von Indien bis Kanada teil.

Beide Gipfel dienen dazu, wirtschaftliche Beziehungen zu vertiefen, Handelsfragen zu klären und über regionale Sicherheitsfragen zu beraten. Für die Großmächte ist Südostasien wegen seiner strategisch bedeutsamen Lage, seiner Handelsrouten und seiner wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung von großem Interesse.

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