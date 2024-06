Prozessbeginn gegen US-Reporter Gershkovich wegen Spionage

Moskau (dpa) - In Russland hat der Prozess gegen den seit mehr als einem Jahr inhaftierten US-Reporter Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage begonnen. Der Angeklagte sei zum Prozessbeginn in den Verhandlungssaal in Jekaterinburg am Ural gebracht worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti mit. Bilder zeigen den 32 Jahre alten Korrespondenten der Zeitung «Wall Street Journal» in einem Glaskäfig im Gericht. Der Prozess selbst findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.