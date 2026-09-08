Telefonat

Putin zu Trump: «Keine aggressiven Pläne» gegen Europa

Seit Monaten versucht Washington Russland zu einem Ende des Ukraine-Krieges zu bewegen. Nach einer Reise von US-Vermittlern nach Moskau und Kiew telefonieren Trump und Putin.

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben erneut telefoniert. (Archivbild) Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben erneut telefoniert. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Nach der Reise von US-Vermittlern nach Kiew und Moskau zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges haben US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin telefoniert. Der russische Staatschef habe Trump zugesichert, keine «aggressiven Pläne» in Bezug auf Europa zu haben, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow Journalisten.

Der Kremlchef habe Trump zudem eine «objektive und ausführliche Analyse der Vorgänge auf dem Schlachtfeld» gegeben. Putin habe dabei ausgeführt, was die USA «real für ein baldiges Ende der Kampfhandlungen tun können». 

Moskau sei vom US-amerikanischen Präsidenten eine komplette Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA für den Fall eines Endes des Ukraine-Konflikts in Aussicht gestellt worden. Besprochen worden seien auch weitere Austausche von Gefangenen. Das Gespräch dauerte laut Uschakow etwa eine Stunde.

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Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Washington bemüht sich seit längerem einen Friedensschluss zwischen den beiden Kriegsparteien zu erreichen. US-Sondervermittler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner reisten am vergangenen Wochenende zu Gesprächen nach Moskau und Kiew. Nennenswerte Fortschritte in Richtung einer Friedenslösung wurden nicht bekannt.

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