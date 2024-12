Putins Kriegsbilanz: 189 Orte 2024 in Ukraine eingenommen

Moskau (dpa) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin bei ihrem Krieg gegen die Ukraine in diesem Jahr bisher 189 Orte in dem Nachbarland eingenommen. «Die russischen Streitkräfte sind entlang der gesamten Kontaktlinie fest im Besitz der strategischen Initiative», sagte Putin in Moskau bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums.