Reaktionen auf Anschlag in Moskau: Bundesregierung entsetzt

Berlin (dpa) - In einem Veranstaltungszentrum am Moskauer Stadtrand haben Täter offenbar wahllos auf Besucher geschossen. Die Zahl der Toten bei dem Anschlag stieg mittlerweile auf mindestens 115, darunter sind mindestens drei Kinder. Die Hintergründe des Anschlags sind noch unklar, die russischen Sicherheitsbehörden ermitteln wegen Terrorismus. International wird der Anschlag scharf verurteilt.

Die Bundesregierung spricht den Familien der Opfer und den Verletzten ihr Mitgefühl aus. «Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau. Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten», schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich ebenfalls auf X: «Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau. Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten.» Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schrieb: «Was für furchtbare Nachrichten aus Moskau.» Sein Beileid gelte den Opfern und ihren Familien. «Wichtig ist, die Hintergründe schnell aufzuklären.»

Die Nato hat bestürzt auf den Anschlag bei Moskau reagiert. «Wir verurteilen die Anschläge auf Konzertbesucher in Moskau auf das Schärfste. Nichts kann solche abscheulichen Verbrechen rechtfertigen», erklärte eine Sprecherin. «Unser tiefes Beileid gilt den Opfern und ihren Familien.»

Großbritanniens Außenminister David Cameron hat den tödlichen Anschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau verurteilt und den betroffenen Familien sein Beileid ausgesprochen. «Das Vereinigte Königreich verurteilt den tödlichen Terrorangriff auf die Crocus City Hall nahe Moskau aufs Schärfste», teilte Cameron am Samstagmorgen auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Die Familien der vielen Opfer hätten sein tiefstes Mitgefühl. «Nichts kann jemals solch schreckliche Gewalt rechtfertigen.»

Auch die in Afghanistan herrschenden Taliban verurteilen den Anschlag scharf. Es sei eine «koordinierte, klare und entschlossene Haltung» der Länder in der Region gegen Terror erforderlich, schrieb der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, am Samstag auf der Plattform X (ehemals Twitter).