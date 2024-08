Realpolitiker der Hamas: Auslands-Chef Ismail Hanija

Hanija wurde 1963 im Flüchtlingslager Schatti («Strand») in Gaza geboren und wuchs dort in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Eltern wurden aus Askalan vertrieben, das später zum südlichen israelischen Ort Aschkelon wurde. Zur Hamas stieß er Ende der 1980er Jahre als junger Mann während des ersten Palästinenseraufstands Intifada gegen die israelische Besatzung. In den Jahren darauf saß er mehrere Haftstrafen in israelischen Gefängnissen ab, 1993 kehre er nach Gaza zurück.