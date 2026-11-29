Madrid (dpa) - Mehr als 38,7 Millionen Spanier sind an diesem Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments und damit indirekt auch einer neuen Regierung aufgerufen. Den meisten Umfragen zufolge könnte es in Spanien wie zuvor schon in anderen europäischen Ländern zu einem Rechtsruck kommen. Dem linken Regierungschef Pedro Sánchez droht nach fast achteinhalb Jahren an der Macht die Abwahl.

Zwar sehen die meisten Umfragen Sánchez mit seiner sozialistischen PSOE-Partei in etwa gleichauf mit der größten Oppositionspartei, der konservativen Volkspartei PP. Entscheidend für den Wahlausgang dürfte indes das Abschneiden der jeweiligen möglichen Koalitionspartner werden. Und da gibt es erhebliche Unterschiede.

Umfragen sagen rechtem Lager satte Parlamentsmehrheit vorher

Während PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo zusammen mit der weiter erstarkenden rechtspopulistischen Vox auf bis zu 200 der insgesamt 350 Parlamentssitze hoffen kann, sieht es für das Lager Sánchez weniger gut aus. Umfragen sagen seiner Partei zusammen mit linksalternativen Bündnissen und Regionalparteien maximal 150 Sitze voraus. Zum Weiterregieren bräuchte er aber mindestens 176 Sitze.

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Dass der linke Block schlecht abschneiden dürfte, liegt auch daran, dass sich das linke Wahlbündnis Frente Amplio und die Partei Podemos nicht auf eine einheitliche Liste einigen konnten. Nach dem spanischen Wahlrecht muss eine Liste aber eine Mindestzahl an Stimmen in einem Walkreis bekommen, um überhaupt einen Parlamentssitz zu gewinnen. Tritt die Linke mit mehreren einzelnen Listen an, scheitern sie eher an dieser Hürde und die Stimmen für sie fallen unter den Tisch.

Linke Minderheitsregierung unter Druck

Sánchez war durch Korruptionsaffären in seinem politischen und teils auch privaten Umfeld zunehmend in Bedrängnis geraten, dazu auch durch schwere Eisenbahnunglücke und den Massenansturm von Migranten auf Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta. Als im Oktober zwei seiner Dekrete für mehr Mieterschutz im Parlament scheiterten, zog er die regulär erst im Sommer fällige Parlamentswahl vor.

Für den 54-Jährigen ist die Sache klar: An der Wahlurne gilt es aus seiner Sicht zu verhindern, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der EU nicht um Jahre zurückgeworfen werde und soziale Errungenschaften und Freiheitsrechte von einer konservativ-rechtspopulistischen Regierung geschliffen werden.

Feijóo braucht die Rechtspopulisten

Feijóo hingegen propagiert eine effektivere Verwaltung, den Kampf gegen Korruption, eine strenge Einwanderungspolitik sowie finanzielle Hilfen speziell für junge Familien beim Erwerb von Wohneigentum.

Eine Zusammenarbeit mit Vox ist für die Konservativen dabei schon lange kein Tabu mehr, jedoch nicht ohne Risiken. Radikale Forderungen der Rechtspopulisten nach einer Bevorzugung von Spaniern vor Ausländern beim Zugang zu staatlichen Hilfen, eine Schließung der Grenzen für Migranten und Abschiebeprogramme könnten gemäßigtere Wähler vor den Kopf stoßen.

Eine Koalition auf nationaler Ebene wäre auf jeden Fall eine neue Dimension: Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur Mitte der 1970er Jahre könnte die extreme Rechte an einer spanischen Zentralregierung beteiligt sein.

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