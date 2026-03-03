Nahost

US-Botschaft in Riad angegriffen

Die US-Botschaft in Saudi-Arabien soll von Drohnen getroffen worden sein. Amerikaner werden aufgefordert, das Gebäude zu meiden.

Die US-Botschaft in Riad wurde nach saudischen Angaben von Drohnen angegriffen. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Die US-Botschaft in Riad wurde nach saudischen Angaben von Drohnen angegriffen. (Archivbild)

Riad (dpa) - Die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist nach vorläufigen saudischen Angaben von zwei Drohnen angegriffen worden. Es sei ein «begrenztes Feuer» ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums auf der Plattform X mit. Die US-Botschaft empfahl ihren Landsleuten in dem Königreich, sich sofort in Sicherheit zu bringen und die Botschaft bis auf weiteres zu meiden, da es zu einem Angriff auf die Einrichtung gekommen sei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch an der US-Botschaft im kleinen Golfstaat Kuwait war am Montag offenbar ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen hatten der Deutschen Presse-Agentur von aufsteigendem Rauch an dem Gebäude berichtet. Die Hintergründe blieben auch da zunächst unklar.

Amerikaner sollen Nahost sofort verlassen

Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran rief das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf X auf «schwerwiegende Sicherheitsrisiken».

Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen

28.02.2026

USA warnen Iran: Können Israel bei Angriff nicht mäßigen
Nahost-Konflikt

USA warnen Iran: Können Israel bei Angriff nicht mäßigen

Zwischen Washington und Teheran herrscht eigentlich Funkstille. Nun haben die USA eine seltene Warnung gegeben: Sollte der Iran wieder Israel angreifen, kann Washington den Verbündeten kaum stoppen.

03.11.2024

Israel plante offenbar größeren Angriff gegen Iran
Konfklikte

Israel plante offenbar größeren Angriff gegen Iran

Seit Wochen laufen die diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten auf Hochtouren. Auch deshalb soll einem Bericht zufolge ein mutmaßlich israelischer Angriff kleiner ausgefallen sein als geplant.

22.04.2024

USA: Iran hat mit einem Luftangriff gegen Israel begonnen

13.04.2024

USA und Israel wegen Iran in Alarmbereitschaft
Krieg in Nahost

USA und Israel wegen Iran in Alarmbereitschaft

Der Iran hat nach dem Luftangriff auf seine Botschaft in Syrien Rache geschworen. Israel und die USA sind in Alarmbereitschaft. Gelingt eine Feuerpause im Gaza-Krieg? Die News im Überblick.

06.04.2024