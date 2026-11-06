US-Regierung

Rubio zu Rücktrittsgerücht: Ich liebe meinen Job

Zwei Tage nach den Midterms kommt in Medienberichten das Gerücht auf, es könnte zu einem Rücktritt im Trump-Kabinett kommen. Außenminister Rubio bezieht dazu Stellung.

Rubio äußert sich zu dem Rücktrittsgerücht. (Archivbild) Foto: Megan Varner/Pool Reuters/AP/dpa
Rubio äußert sich zu dem Rücktrittsgerücht. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Außenminister Marco Rubio ist Rücktrittsgerüchten entgegengetreten. Der «New York Times» sagte er zu entsprechenden Medienberichten: «Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher diese Dinge kommen.» Er betonte zudem: «Ich liebe die Arbeit, die ich mache.» Zuvor hatte ein Pressevertreter des Außenministeriums in einem X-Post das Gerücht als falsch und erfunden zurückgewiesen.

Medien hatten berichtet, dass Rubio darüber nachdenke, als Außenminister zurückzutreten. In den Berichten wurde darüber spekuliert, dass der 55-Jährige möglicherweise eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 vorbereiten könnte. Rubio sagte der «New York Times», er wolle sich nicht zum Thema 2028 äußern.

Rubio und Vance Kandidaten für 2028?

Damit bleibt offen, ob Rubio sich aktuell eine Kandidatur vorstellen kann. Er zählt zu den Namen, die in Medienberichten immer wieder kursieren, ebenso wird häufig Vizepräsident JD Vance genannt.

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Das Gerücht über einen möglichen Rücktritt Rubios kam zwei Tage nach den Midterms-Wahlen auf, die verheerend für die Republikaner von Präsident Donald Trump ausgegangen waren.

Rubio hatte vor Jahren schon einmal Ambitionen auf eine Präsidentschaft gehabt. Im parteiinternen Vorwahlkampf zog er schließlich seine Kandidatur zurück - einer seiner Konkurrenten war damals Trump, der 2016 zum ersten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Trumps zweite Präsidentschaft endet im Januar 2029.

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