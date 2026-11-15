Rund 1.500 Migranten erreichen Kanaren an einem einzigen Tag

Madrid (dpa) - Mehr 1.500 Migranten sind an einem einzigen Tag auf den Kanarischen Inseln angekommen. Es war die höchste Zahl innerhalb eines Tages seit Beginn der Erfassungen, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE unter Berufung auf den Seenotrettungsdienst berichtete. Der Großteil der Menschen erreichte demnach die kleine Insel El Hierro. Dort kamen allein am Samstag 13 Boote mit Migranten an. Am Sonntag erreichten mindestens vier weitere Boote die Insel; die Zahl ihrer Insassen war zunächst noch unklar.

Je ein weiteres Boot gelangte nach Gran Canaria und Teneriffa. Unter den rund 1.500 Neuankömmlingen waren am Samstag mindestens 120 Minderjährige, berichtete RTVE unter Berufung auf die Behörden. Die Migranten stammen vor allem aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik kann - wenn alles gut geht - bis zu einer Woche dauern.

«Trauriger Rekord»

RTVE sprach von einem «traurigen Rekord». Die bisherige Tageshöchstzahl der Kanaren lag bei 1.461 geretteten Menschen. Sie war am 7. November 2020 verzeichnet worden. Damals konzentrierten sich die Ankünfte auf Gran Canaria.

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Derzeit ist die Lage vor allem auf El Hierro, einer Insel mit nur gut 12.000 Einwohnern, besonders angespannt. Der Migrantenzustrom hält dort bereits seit Wochen an. Seit Monatsanfang hatte El Hierro mehr als 9.000 Migranten in 91 Booten empfangen. Die spanische Regierung hatte deshalb für die Kanaren bereits einen migrationspolitischen Notstand ausgerufen.

Der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo, forderte am Sonntag eine sofortige Umsetzung der mit Madrid vereinbarten Hilfszusagen. Dazu gehören zusätzliche Unterbringungsplätze, eine bessere medizinische Versorgung und schnellere Verlegungen von Migranten auf andere Inseln und das spanische Festland. Der Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, reiste unterdessen nach El Hierro, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Die Überfahrt endet oft tödlich

Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Nach Angaben der renommierten, in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation «Caminando Fronteras» kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Inselgruppe rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas zu erreichen.