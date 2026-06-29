Ukraine-Krieg

Russische Besatzungsbehörden melden Stromausfälle

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Ihre Gegenangriffe bringen Moskau zunehmend in Bedrängnis. Dass es Probleme gibt, gibt sogar Kremlchef Putin zu.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Mit ihren Gegenangriffen bringt sie die Führung in Moskau zunehmend in Bedrängnis. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Mit ihren Gegenangriffen bringt sie die Führung in Moskau zunehmend in Bedrängnis. (Archivbild)

Cherson/Saporischschja (dpa) - In den russisch besetzten Teilen der Südukraine gibt es nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden Stromausfälle. «Alle Kreise des Gebiets Cherson sind ganz oder teilweise ohne Strom», schrieb der Chef der dortigen russischen Besatzungsverwaltung, Wladimir Saldo, bei Telegram. Energieversorger und Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Stromversorgung in den Haushalten so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Auch der von Russland für das Gebiet Saporischschja eingesetzte Gouverneur Jewgeni Balizki schrieb in der Nacht von Notabschaltungen und Schäden an Energieanlagen nach ukrainischen Angriffen auf das Stromnetz. 

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und bringt Moskau mit Gegenangriffen zunehmend in Bedrängnis. In einem Interview mit dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, gestand Kremlchef Wladimir Putin am Vorabend Probleme ein. Es sei offensichtlich, dass Angriffe auf die kritische Infrastruktur allgemein und insbesondere auf die Energieinfrastruktur Probleme verursachen, sagte Putin. Man beobachte einen gewissen Mangel, aber keinen kritischen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Ukraine hat ihre Angriffe in den vergangenen Monaten stark ausgeweitet und zielt dabei vor allem auf die russische Ölindustrie. Das hat zunächst auf der seit 2014 besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim, aber inzwischen auch in einem Großteil der russischen Regionen zu Versorgungsproblemen mit Kraftstoff geführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Regionaler Notstand nach ukrainischem Drohnenangriff erklärt
Krieg in der Ukraine

Regionaler Notstand nach ukrainischem Drohnenangriff erklärt

Nach ukrainischen Drohnenangriffen kommt es im russisch besetzten Teil der Ostukraine zu Ausfällen von Strom und Fernheizung. Nun greift die von Moskau eingesetzte Verwaltung zu einer Notmaßnahme.

18.11.2025

Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen
Krieg in der Ukraine

Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen

In von Russland besetzten Teilen der Ukraine flackern die Lichter. Drohnenangriffe führen zu Stromausfällen. Werden diese von Dauer sein?

01.11.2025

Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
Russisch-ukrainischer Krieg

Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe

Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder Gegenschläge aus. In der Schwarzmeer-Region gab es auf der Krim und in Sotschi Luftalarm.

17.10.2025

Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an
Lage im Überblick

Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

US-Präsident Trump meint, dass ein Land nicht nur mit Verteidigung geschützt werden kann. Das sieht die Ukraine genauso. Und was ist mit dem eigentlich geplanten Treffen von Putin und Selenskyj?

22.08.2025

Krieg

Nach russischem Angriff: Schäden an Stromsystem der Ukraine

Mit einem Schwall von Raketen und Drohnen beschießt Russland die Ukraine. Allein an einer großen Staumauer schlagen acht Geschosse ein.

22.03.2024