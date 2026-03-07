Krieg in der Ukraine

Russische Rakete trifft Haus in Charkiw – Tote und Verletzte

Charkiw im Osten der Ukraine wird immer wieder besonders schwer von russischen Raketen getroffen. Diesmal schlug eine in einem Wohnhaus ein – mit schweren Folgen.

Behörden melden auch Kinder unter den Toten und Verletzten in Charkiw. Foto: Andrii Marienko/AP/dpa
Behörden melden auch Kinder unter den Toten und Verletzten in Charkiw.

Charkiw (dpa) - Russland hat die Ukraine erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Beim Einschlag einer ballistischen Rakete in einem Wohnhaus seien mindestens sieben Menschen getötet worden, teilte der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, am Morgen bei Telegram mit. Unter den Toten waren demnach auch ein Junge und ein 13 Jahre altes Mädchen. Die Zahl der Opfer hatte sich am Morgen immer wieder erhöht, weil Rettungskräfte die Leichen erst nach und nach aus den Trümmern zogen.

Mindestens zehn Menschen sind den Behörden zufolge verletzt worden, darunter auch Kinder. Auf den veröffentlichten Fotos waren schwere Schäden an dem fünfgeschossigen Wohnhaus zu sehen. Demnach sprengte die Rakete große Teile des Gebäudes weg.

Auch in anderen Regionen meldeten die Behörden Luftalarm wegen der russischen Angriffe, darunter die Hauptstadt Kiew und Odessa am Schwarzen Meer. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Menschen in Kiew auf, Schutz zu suchen. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt.

Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit mehr als vier Jahren. Das attackierte Land hatte von den westlichen Verbündeten zuletzt vor allem mehr Hilfe bei der Luftverteidigung verlangt. Beklagt wird immer wieder ein Mangel an Luftabwehrraketen.

