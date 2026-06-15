Exil

Russischer Künstler in Polen erschossen

Schüsse treffen einen Exilrussen in einer polnischen Kleinstadt tödlich. Zum Motiv der Tat ist nichts bekannt. Als Karikaturist hat der Mann über Kremlchef Putin und andere Mächtige gespottet.

Die polnische Polizei sucht nach dem Todesschützen. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa
Die polnische Polizei sucht nach dem Todesschützen. (Archivbild)

Lublin (dpa) - Ein russischer Künstler und Putin-Kritiker ist im Osten Polens auf offener Straße erschossen worden. Auf den 44-Jährigen seien mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher der Woiwodschaft Lublin der polnischen Nachrichtenagentur PAP zufolge. Tatort war demnach die Stadt Biala Podlaska, die etwa 35 Kilometer vor der Grenze zu Belarus liegt. 

Dem Hergang nach sehe es nach einer geplanten Tötung aus, sagte der Polizeisprecher. «Wir kennen aber das Motiv des Täters bisher nicht», sagte er. Gefasst werden konnte der Schütze nicht.

Während die polnische Polizei keine Namen nannte, identifizierten russische und belarussische Oppositionsmedien den Toten als einen Aktionskünstler und Karikaturisten. Er habe sich mit Spottzeichnungen über Kremlchef Wladimir Putin, den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko oder Sowjetdiktator Josef Stalin einen Namen gemacht. Er lebte seit 2021 in Polen im Exil.

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