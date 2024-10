Russland beruft Botschafter aus Washington ab

Washington/Moskau (dpa) - Russland hat seinen langjährigen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, aus den USA abberufen. «Der russische Botschafter in den USA Anatoli Iwanowitsch Antonow beendet seinen Außendienst in Washington und kehrt nach Moskau zurück», bestätigte das russische Außenministerium eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur Interfax. Der 69 Jahre alte Diplomat war seit 2017 Botschafter in den USA.