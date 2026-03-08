Russisch-ukrainischer Krieg

Russland meldet Schäden nach ukrainischen Angriffen

In seinem Abwehrkampf gegen Moskaus Krieg greift Kiew immer wieder russische Ziele an. Erneut kommt es zu einem großen Brand und Stromausfällen. Auch die Ukraine meldet neue Angriffe.

In ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg gelangen der Ukraine immer wieder empfindliche Schläge russische Ölanlagen. (Archivbild) Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa
In ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg gelangen der Ukraine immer wieder empfindliche Schläge russische Ölanlagen. (Archivbild)

Belgorod/Krasnodar (dpa) - Die Ukraine hat bei Gegenangriffen im grenznahen russischen Gebiet Belgorod erneut Energieanlagen und im Gebiet Krasnodar ein Öldepot getroffen. In Belgorod berichtete Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow von schweren Schäden an der Energieinfrastruktur und Stromausfällen nach einem ukrainischen Raketenangriff. Es gebe auch Probleme bei der Wasser- und Wärmeversorgung. In Armawir im Gebiet Krasnodar brach in einem Öllager nach einem Drohnenangriff ein Feuer auf einer Fläche von 700 Quadratmetern aus. Es gebe keine Verletzten, hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass die Flugabwehr 72 ukrainische Drohnen unschädlich gemacht habe. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht.

Russland finanziert mit Ölverkauf auch die Kriegsmaschinerie

Die Ukraine nimmt in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg insbesondere immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie ins Visier. Erklärtes Ziel Kiews ist es, so Russlands Einnahmen aus dem Energieverkauf zu schmälern. Die Rohstoffgroßmacht finanziert mit dem Ölverkauf auch ihre Kriegsmaschinerie. Der Ukraine gelingen immer wieder Schläge, die die russischen Energieanlangen empfindlich treffen.

Die Ukraine meldete ebenfalls neue russische Angriffe mit zwei Raketen vom Typ Iskander und 117 Drohnen. Laut Behörden traf eine Drohne auch einen mit bis zu 200 Passagieren besetzten Zug auf der Strecke Kiew-Sumy. Niemand sei dabei verletzt worden, hieß es.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an
Ukraine-Krieg

Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an

Systematisch versucht die Ukraine, die russische Ölindustrie auszuschalten. Der jüngste Angriff trifft die Anlage eines Konzerns, den die USA gerade mit Sanktionen belegt haben.

23.10.2025

Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
Russisch-ukrainischer Krieg

Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe

Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder Gegenschläge aus. In der Schwarzmeer-Region gab es auf der Krim und in Sotschi Luftalarm.

17.10.2025

Ukraine greift russische Bahnlinien und Ölsektor an
Russisch-ukrainischer Krieg

Ukraine greift russische Bahnlinien und Ölsektor an

In Russland häuft sich die Zahl der Bahnunglücke, möglicherweise durch Sabotageakte der ukrainischen Geheimdienste. Zudem hat Kiew nun einen weiteren Treffer gegen den russischen Ölsektor gesetzt.

14.09.2025

Ukraine meldet Schlag gegen russische Luftwaffenbasis
Drohnenkrieg

Ukraine meldet Schlag gegen russische Luftwaffenbasis

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Moskauer Angriffskrieg immer wieder auch russische Militärflugplätze an. Nun meldet Kiew einen neuen Schlag.

05.07.2025

Beschuss

Russland: Ukraine greift russische Kriegsschiffe an

Das russische Verteidigungsministerium meldet Attacken mit Marschflugkörpern auf die Hafenstadt Sewastopol. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.

13.09.2023