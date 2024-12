General stirbt bei Bombenexplosion - Moskau nennt es Terror

Moskau (dpa) - In Moskau ist der prominente General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag vor seinem Wohnhaus ums Leben gekommen. Ermittler stuften die Explosion, bei der auch Kirillows Adjutant starb, als Terroranschlag ein. Die Detonation sei durch einen Sprengsatz verursacht worden, der in einem Elektroroller in der Nähe eines Wohnhauses im Südosten der russischen Hauptstadt versteckt gewesen sei. Das sagte die Sprecherin des nationalen Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko. Der 54-Jährige gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.