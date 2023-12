Russland-Wahl: Registrierung von Putin-Gegnerin verweigert

Moskau (dpa) - Russlands Wahlkommission hat der kremlkritischen Journalistin Jekaterina Dunzowa die Registrierung ihrer Initiativgruppe zur Präsidentenwahl am 17. März verwehrt. Es habe mehrere Fehler gegeben bei der Organisation der Initiativgruppe und in den vorgelegten Dokumenten, teilte die Kommission mit.

Dunzowa kündigte an, Beschwerde vor dem Obersten Gericht gegen diese «unrechtmäßige Entscheidung» einzulegen. Sie appellierte auch an die liberale Oppositionspartei Jabloko, sie als Kandidatin aufzustellen. Die Partei teilte mit, dass Dunzowa unbekannt sei.

Die Chefin der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, gilt als enge Vertraute Putins. Sie sagte: «Sie sind eine junge Frau. Sie haben noch alles vor sich. Jedes Minus kann man in ein Plus umdrehen. Jede Erfahrung ist eine Erfahrung.» Russische Staatsmedien hatten die Journalistin vorher mit dem im Exil lebenden Putin-Gegner Michail Chodorkowski, der oppositionelle Projekte in Russland finanziert, in Verbindung gebracht.