Sanders und Ocasio-Cortez warnen vor Trump und Superreichen

Salt Lake City/Washington (dpa) - Der linke US-Senator Bernie Sanders und die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez haben am Wochenende erneut für eine gerechtere Wirtschaft und den Erhalt der amerikanischen Demokratie geworben. «Wir stehen in Amerika an einem Scheideweg», sagte Ocasio-Cortez bei einem gemeinsamen Auftritt an der University of Utah in Salt Lake City.