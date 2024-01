Schmiergeld aus Katar? Weitere Vorwürfe gegen US-Senator

New York (dpa) - In der Korruptionsanklage gegen US-Senator Bob Menendez haben die Ermittler weitere Vorwürfe vorgebracht. In einer erweiterten Anklageschrift, die nun veröffentlicht wurde, beschuldigen die Ankläger den Demokraten, er habe Schmiergelder und Luxusartikel angenommen, um seinen politischen Einfluss nicht nur für die Regierung von Ägypten, sondern auch von Katar einzusetzen. Unter anderem ging es dabei demnach um die Unterstützung für Millionen-Investments eines Fonds mit Verbindungen zur katarischen Regierung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Senator aus dem Bundesstaat New Jersey zuvor bereits vorgeworfen, politische Entscheidungsprozesse im Sinne der ägyptischen Regierung beeinflusst und im Gegenzug persönliche Vorteile erlangt zu haben. Ermittler hatten bei ihm etwa 500.000 US-Dollar (rund 469.000 Euro) in bar gefunden - versteckt in Umschlägen und in seinen Jacken, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.