Scholz' Reise ins Ungewisse: Erstmal G20, aber was dann?

Berlin/Rio de Janeiro (dpa) - Eins steht fest: Das G20-Treffen in Rio de Janeiro, zu dem Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagmittag aufbricht, wird nicht sein letzter Gipfel sein. Am 19. und 20. Dezember gibt es noch einen EU-Gipfel in Brüssel, der als Pflichttermin in seinem Kalender steht. Zu dem Zeitpunkt wird er nach jetzigem Stand zwar die Vertrauensfrage im Bundestag schon verloren haben, aber immer noch Kanzler sein.