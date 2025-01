Scholz warnt erneut vor gewaltsamen Grenzverschiebungen

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Berlin-Besuch der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erneut alle territorialen Expansionsbestrebungen verurteilt - wer auch immer sie verfolgt. «Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden - to whom it may concern (an alle, die es betrifft)», sagte Scholz vor seinem Gespräch mit Frederiksen im Kanzleramt.